Alan Fabbri stravince. È ancora sindaco col 57,88%. La sua civica fa il pieno . Centrati oltre 20mila voti

di Federico di Bisceglie

La storia ha bussato alla porta. Ancora una volta, le ha aperto un codino di capelli raccolto poco sopra la nuca. Il suo simbolo, da cinque anni a questa parte. Alan Fabbri vince. Anzi, stravince. È il nuovo sindaco di Ferrara con il 57,88% di voti. La sua civica, cucita a pennello su se stesso con dovizia sartoriale negli ultimi mesi, ha sbaragliato ogni più roseo successo: con oltre 20mila voti, si attesta al 30%. Evidentemente questo ha penalizzato – e non poco – i partiti. Fratelli d’Italia, ad esempio, si ferma all’11,05%. La Lega è al 7,69%, Forza Italia è poco sopra il 5%. I peggiori risultati nel centrodestra li hanno fatti la civica dell’assessore uscente, Andrea Maggi (Ferrara al Centro) che non è riuscita a superare il quorum del Consiglio (si è fermata infatti al 2,24%), mentre l’Udc ha totalizzato l’1,20%. Il competitor sostenuto dalla coalizione di centrosinistra, Fabio Anselmo, si ferma al 36,13%. Da temibile rivale a grande sconfitto. Onore delle armi al Pd che, in città, è il primo partito con il 22,51% (doppiando, di fatto, Fratelli d’Italia). Tonfo grillino, sotto la soglia del quorum: al 2,89%. Male anche Azione Civica, che si ferma al 2,55% (nonostante l’ottimo risultato di preferenza del capolista Patrizio Fergnani, 459 voti per lui, seguito dal giovanissimo Tommaso Lanzoni che ha preso 181 preferenze). La curiosità è che la lista ‘Sinistra Unita per Anselmo’ ha preso più di Azione e Pri (basti pensare che il più votato, Comodo Pietro, ha preso 84 preferenze e il segretario Danny Farinelli, ne ha totalizzate 23). Ma misuriamo le singole candidature civiche dei due competitor, scevre dal supporto dei partiti. La civica di Fabbri ha preso poco meno di 21mila voti, mentre quella di Anselmo ne ha prese poco più di quattromila. Quintuplicati i voti. Anna Zonari, sostenuta dalle due liste – Psi + Europa (0,78%) e la sua civica La Comune (2,93%) – totalizza il 3,90%, mentre il civico Daniele Botti (Ferrara Futura) è al 2,10. Diamo uno sguardo alle preferenze personali. Il recordman indiscusso è Francesco Carità, candidato nella lista del sindaco. È l’unico che ha ‘sfondato’ il muro delle mille preferenze (1.087). Dietro di lui, il capolista di Fratelli d’Itala, Alessandro Balboni che ne totalizza 950. In calo rispetto al 2019, ma comunque su un buon livello, il capolista del Carroccio, Nicola Lodi con 919 preferenze personali. Anche il capolista di Forza Italia, Matteo Fornasini, arriva a 741 preferenze, seguito da Cristina Coletti (651). Maggi, capolista della sua civica, prende 439 preferenze personali. Nell’Udc, quello che ha preso più preferenze è Umberto Centauro, con 93 voti personali.

Nel centrosinistra, in casa Pd sbancano Anna Chiappini (con 493 preferenze) e Davide Nanni (431) entrambi consiglieri uscenti. Ottimo piazzamento anche per Sara Conforti (404) e Massimo Buriani (328). Nella civica di Anselmo, l’unica che ha totalizzato un risultato degno di nota è Arianna Poli con 287 preferenze. Ma diamo uno sguardo a cosa accadde nel 2019, quando Fabbri vinse il Comune capoluogo al ballottaggio. Per quanto riguarda la coalizione di centrodestra, la Lega ebbe la meglio con il 30,94%, seguita dalla lista civica del sindaco, Ferrara Cambia, che ottenne l’8,32 per cento. Gli azzurri presero il 4,47% seguiti da Fratelli d’Italia con il 4,14%. La lista Ferrara Civica-Rinascita socialdemocratica prese l’1,21%. Il Pd, che schierava come competitor di Alan Fabbri, Aldo Modonesi, prese il 21,82%. La civica Gente a Modo 4,57%, la lista civica di Roberta Fusari prese il 3,70%. La civica Insieme! Prese il 2,72%, coalizione civica ottenne il 2,66%, Italia In Comune prese il 2,46%, +Europa ottenne l’1,98% mentre frazioni e quartieri prese l’1,87%. Il Movimento 5 Stelle prese poco più del 7%.