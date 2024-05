Alba di paura in centro. Prostituta aggredita, il cliente fugge coi soldi

Prima ha trascorso la notte con lei e poi, prima di andarsene, l’ha aggredita e rapinata del denaro che aveva in casa. È quanto sarebbe accaduto all’alba di ieri in un appartamento di via Ripagrande. I contorni e il prologo della vicenda sono ancora in fase di completa ricostruzione, mentre già più definita è la cronaca di quei minuti ad alta tensione. Protagonista suo malgrado dell’accaduto è una prostituta straniera di 37 anni. Secondo le prime ricostruzioni, ieri mattina la donna sarebbe stata aggredita da un cliente tra le mura dell’appartamento. Quando la malcapitata ha intuito le intenzioni dell’uomo, ha cercato di difendersi e ne è nata una breve colluttazione. Uno scontro nel quale, alla fine, ha avuto la meglio quest’ultimo.

Prima di andarse, l’uomo si è impossessato di circa cinquecento euro. Subito dopo, è uscito in strada e ha fatto perdere le proprie tracce nella quiete del sabato mattina. L’allarme è scattato intorno alle 7.30. In via Ripagrande sono arrivati gli agenti delle volanti e il personale del 118. I sanitari si sono presi cura della malcapitata, la quale però fortunatamente non aveva riportato particolari ferite. Pur sotto choc per quanto appena capitato, non è dunque stato necessario un passaggio in ospedale. Subito dopo la 37enne è stata ascoltata dalla polizia, alla quale ha raccontato la propria versione dei fatti su quanto accaduto poco prima tra le mura di quell’appartamento in pieno centro storico. Sulla vicenda si sono poi messi al lavoro gli investigatori della squadra mobile. L’obiettivo primario è dare un nome e un volto all’aggressore. In funzione di ciò, come prima cosa gli investigatori stanno valutando se ci siano nella zona telecamere di sorveglianza che possano aver ripreso l’uomo mentre si allontanava. Anche un solo fotogramma o una testimonianza potrebbero essere d’aiuto per risalire alla sua identità.

Federico Malavasi