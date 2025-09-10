Albanese ospite a Internazionale. Italia-Israele, l’accusa: "È parziale. Dibattito, serve un contraddittorio"

"La scelta di ospitare Francesca Albanese come unica relatrice all’evento di Internazionale, è un fatto particolarmente grave che trasformerà un momento di incontro e di approfondimento in un comizio a senso unico, che continuerà a fornire un quadro non veritiero e fuorviante al pubblico". Manca poco meno di un mese all’avvio del festival di Internazionale che animerà, come ogni anno, le strade e i teatri della nostra città. Ma l’Associazione Italia-Israele Scaligera Estense mette già le mani avanti e, sulla presenza della relatrice speciale delle Nazioni Unite, avanza una richiesta ben precisa: "Chiediamo – si legge nella lettera firmata dal presidente Marco Leati e dalla vicepresidente Federica Iaria – che sia rivista la struttura iniziale dell’evento facendo partecipare uno o più qualificati ed imparziali esperti di Storia Mediorientale e di Diritto Internazionale, per dar luogo ad un contraddittorio adeguato, democratico, leale ed onesto, per favorire un corretto dialogo in favore della pace in Medio Oriente". Il documento in questione è stato inviato alla redazione del magazine, all’Università di Ferrara, ad Arci e alla Regione. Punto su punto, i due esponenti dell’assocazione muovono rilievi molto circostanziati per via dei quali sono giunti a formulare la richiesta di un contraddittorio. "Un monologo, come è attualmente previsto, racconterebbe solo una “verità” – si legge nel testo – : quella fortemente politicizzata di Albanese, orientata ad una rappresentazione del conflitto in cui Israele viene delegittimato e demonizzato, mentre Hamas scompare totalmente dalla scena. Non è mai stato riconosciuto dalla relatrice lo status di movimento terroristico per Hamas, ed è stato affermato dalla relatrice che il movimento terroristico è stato eletto “democraticamente” dalla popolazione araba di Gaza tralasciando che le elezioni si svolsero nel 2006, diciannove anni fa, e che dopo nessuna altra elezione si svolse, mentre gli avversari politici venivano brutalmente eliminati".

C’è di più. "Già in altre circostanze, durante altre interviste e discorsi – prosegue la missiva – Albanese non ha mai fatto emergere la responsabilità del movimento terroristico di Hamas nell’attuale conflitto e nell’amministrazione quasi ventennale della Striscia di Gaza, nonostante siano noti a tutti i numerosi atti di terrorismo e la volontà genocidaria del movimento". Non si può, secondo Leati e Iaria, "accettare un monologo che per giunta sorvola sul fatto che Hamas svolge attività terroristica anche a danno della popolazione araba di Gaza. Ricordiamo, infatti, che i terroristi di Hamas utilizzano strutture civili – ad esempio scuole, ospedali e campi profughi – come depositi di armi, zone di lancio di ordigni. A questo va aggiunta la costruzione di tunnel come basi logistiche dei terroristi, per la loro personale protezione, per collocarvi ostaggi e come depositi d’armi e l’appropriazione degli aiuti alimentari per poi essere venduti al mercato nero ai suoi concittadini arabi per finanziare le attività terroristiche. Infine, non dimentichiamo l’appello della Lega Araba ad Hamas affinchè liberi tutti gli ostaggi e deponga le armi".