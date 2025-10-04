Albanese, una folla al Comunale. Tra kefiah e bandiere palestinesi: "Governo complice di genocidio"

È, letteralmente, un fiume umano che pazientemente aspetta di varcare la soglia del teatro Comunale. I tagliandini blu si sprecano: la platea e tutti gli ordini di palco si riempiono a una velocità incredibile per la super ospite del festival Internazionale: Francesca Albanese. Pendono kefiah e bandiere della Palestina dagli ordini dei palchi. Un’ovazione l’accoglie quando fa l’ingresso sul palco. "La mia vita si scandisce contando i morti, non è retorica. È così: non è la mia vicenda, è il mio mandato conferito dalle Nazioni Unite". Inizia così, raccogliendo subito l’entusiasmo di un pubblico che si voleva sentire queste parole. "Quando il mondo dorme". È il titolo del libro che Albanese presenta assieme alla giornalista Francesca Gnetti. Ma, nei fatti, è molto di più. "Questo libro – racconta l’autrice, relatrice speciale dell’Onu – è stato salvifico, come un diario. È stato catartico e ogni cosa è stata curata nei singoli dettagli. Nasce, fondamentalmente, per i giovani: avevo voglia di spiegare loro, che si muovono in un deserto, la Palestina per come l’ho conosciuta io. E spero che faccia capire la gravità del momento, ma anche la bellezza che si rischia di perdere". In un mondo – quello che emerge dalle parole di Albanese – di buio, "si sono accese tante luci, una fra queste, è senz’altro la Global Sumud Flotilla". "Sumud, significa resilienza così com’è la Palestina – prosegue – ma significa anche capacità di adattarsi, di muoversi velocemente. La Flotilla è come la ginestra di Leopardi, rappresenta tutti noi con il suo portato di simbolismo". Una dimensione collettiva e solidaristica che si estrinseca, anche, nelle proteste delle piazze per Gaza. "Le persone in piazza non stanno protestando – ammonisce Albanese – stanno dimostrando che l’umanità non è persa, stanno comunicando al popolo palestinese che non è solo". Non poteva mancare, un passaggio sulle "omissioni colpevoli del governo italiano". "Non è vero – sostiene – che l’esecutivo non stia facendo nulla. Con le sue decisioni, continuando a commerciare e ad avere rapporti con Israele, si sta di fatto rendendo complice di un genocidio. Lo stato italiano è inadempiente nei suoi obblighi internazionali". Dalle colonie alle "occupazioni forzate" con il "tentativo di una pulizie etnica sistematica", Albanese è un fiume in piena. "Noi, italiani ed europei non possiamo permetterci un altro genocidio essendo complici". Ma la questione palestinese è anche "femminista" e riguarda, prima di tutto, "i bambini: costretti a diventare adulti troppo presto. Le preoccupazioni dei bimbi palestinesi sono una parte importante del mio ultimo rapporto alle Nazioni Unite. La loro paura? La morte". Perché è su come vengono trattati i bambini "che si misura la gravità del genocidio".