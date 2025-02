Alberghi e ristoranti pieni per il Carnevale: "Boom di presenze di turisti da Nord a Sud"

È ancora negli occhi la bellezza della seconda sfilata del Cento Carnevale d’Europa che ieri ha vestito la città di magia, colori e di tantissima gente che ha letteralmente riempito Piazza Guercino e il Corso da piazzale Bonzagni a piazza Rocca dov’è posto il secondo palco oltre a quello centrale. Un carnevale che da quasi 40 anni è firmato Manservisi e che da solo è capace di richiamare a sè migliaia di persone, impreziosito domenica anche dalla presenza di Mr.Rain che tra un brano e l’altro è anche sceso per avvicinarsi alle sue fans, abbracciarle e trovare anche uno spazio per fare autografi.

"E’ stata una giornata straordinaria e il bilancio è decisamente positivo – dice Riccardo Manservisi – nonostante non ci sia stato il sole, un grandissimo pubblico ha risposto da tutta Italia e questo ci onora e mi commuove. E’ arrivata gente dalla Puglia, Campania, Trieste, Torino…e li vorrei abbracciare tutti perché sono persone che hanno risparmiato e investito denaro per venire a Cento. Sostenere un viaggio, un weekend fuori, il dormire e mangiare sono costi che per i quali, oggi, significano sacrifici, e riporre così tanta fiducia in noi e venire qua a Cento, che per i collegamenti che ci sono è già raggiungerci è una mezza avventura, passano la giornata insieme a noi e vanno a casa felici, complimentandosi e ringraziando, a noi riempie il cuore di gioia. Ci ripaga anche di tanti sacrifici, di tante notti insonni, di tanta fatica, nostra e delle associazioni carnevalesche che realizzano queste opere mastodontiche".

E aggiunge. "Nessuno è al nostro livello - prosegue Manservisi - vedere questi risultati di pubblico però emoziona ancora perchè non è assolutamente scontato che il pubblico possa riporre continuamente la sua fiducia in un evento come invece succede al Cento Carnevale d’Europa. Se la gente non si trova bene o non ha un livello qualitativo della sicurezza, ti volta le spalle. Vedere invece così tante persone, tanti pullman, tanti camper, tante gente che arriva, consuma, riempie locali, hotel di tutte le provincie facendo girare anche un indotto molto importante, è una grandissima soddisfazione per tutta la nostra macchina organizzativa".

E parla dell’ospite speciale di giornata. "Mr Rain è un grande artista - conclude - è stato molto disponibile, mi è piaciuto, ha visto anche i carri ed è rimasto impressionato. Mi ha detto che le dimensioni sono incredibili e l’ha definita vera arte. Concordo con lui perchè qui c’è gente che crea da zero". Soddisfazione anche del sindaco. "Un gran pienone di pubblico e un’ottima macchina organizzativa che migliora di domenica in domenica", - conclude il sindaco Edoardo Accorsi.

Laura Guerra