Alberi abbattuti dopo la paura: "Serve manutenzione costante"

"Il sindaco di Codigoro Alice Zanardi ha ascoltato i miei suggerimenti, dopo la tragedia sfiorata con il pino domestico franato a poco distanza dall’asilo e che, al di là delle due macchine schiacciate, avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia se solo fosse caduto il mattino dopo". Lo dice il consigliere di opposizione Marco Barboni dopo aver letto la delibera del servizio di potatura e abbattimento di alcune alberature nel capoluogo e nelle frazioni. Un importo di oltre 100mila euro, alla ditta Pollice Verde di Fiscaglia, da spendere in tre anni, dei quali 18mila nell’anno che sta concludersi e gli altri nei prossimi due.

"Sono soddisfatto che abbiano accolto i miei suggerimenti – riprende l’esponente della minoranza consiliare – ovvero di effettuare quella manutenzione che è indispensabile, dopo un censimento che non credo verrà svolto, per tutte le piante. So che ci sono professionalità nel nostro territorio che andrebbero valorizzate per la loro competenza, ma non è stata fatta questa scelta". Il rappresentante della Lega ricorda come tutte le piante e gli alberi siano essenze vegetali che vivono e crescono ed hanno bisogno di spazi nel loro diventare grandi. L’importanza di scegliere piante adatte che possano convivere fra loro senza che diventino un pericolo, come nel caso di qualche settimana fa. "Hanno bisogno di manutenzione e di quella attenzione quotidiana che deve essere riservata al vivere di tutti i giorni nella nostra comunità. Dalla cura delle aiuole, dei marciapiedi, di una prevenzione in caso di piena del Po con un piano messo a conoscenza di tutti – spiega –, più sicuro e maggiormente vivibile il nostro paese, senza pensare sempre e solo ai grandi progetti".

cla. casta.