"Alberi abbattuti, dov’è la relazione del tecnico?"

Clamore tra gli abitanti di Vigarano Pieve per il taglio di diversi alberi effettuato il 20 marzo in via Mantova. Le opposizioni chiedono spiegazioni. Agnese De Michele (nella foto) di Costruiamo il Futuro Con Te, ha inviato una richiesta ben precisa al sindaco, la lista civica ‘Viviamo Vigarano’ ha depositato un’interrogazione. "In paese c’è una forte attenzione ambientalista – premette la De Michele – e in particolare un albero sembrava essere in buono stato di salute. In questi giorni sono stata letteralmente subissata di richieste di informazioni e manifestazioni di sdegno per un intervento così inaspettato, precipitoso e insufficientemente motivato da parte dell’amministrazione comunale". In consiglio comunale il sindaco Davide Bergamini aveva giustificato la decisione facendo riferimento alla necessità di abbattere, per motivi di sicurezza, alberi malati". Ma la De Michele vuole andare in fondo alla vicenda e chiede se il Comune "abbia provveduto ad inviare comunicazione al servizio fitosanitario e ad interpellare, al fine di acquisirne il parere, il corpo forestale". Chiede poi: "che venga messa a disposizione di tutti i consiglieri comunali, la relazione tecnica che ha individuato le piante malate e che ha disposto come unica possibilità di intervento il loro tagli". Non è tutto: "Chiedo che venga reso noto il piano di ripiantamento degli alberi tagliati – conclude – per capire se, quando e in che modo si provvederà alla loro sostituzione". I consiglieri comunali della lista Civica ViviAmo Vigarano Lisa Pancaldi, Olao Guidetti, Salvatore Ilacqua, interrogano il sindaco per sapere se "la pericolosità che ha indotto l’amministrazione a decidere per l’abbattimento sia frutto di una valutazione da parte di un tecnico". Chiedono inoltre se "nella valutazione di pericolosità, che chiedono di vedere, siano presenti altri alberi per i quali sia deciso l’abbattimento".

Claudia Fortini