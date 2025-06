"Alberi abbattuti sulla Romea, un atto inutile e molto dannoso"

Una scena di tensione si è svolta ieri mattina in mezzo alla strada di fronte al supermercato Eurospar, nella discesa del ponte Albani della Romea. Diversi cittadini si sono fermati improvvisamente, bloccando il traffico, per protestare contro "il taglio improvviso e senza preavviso di un boschetto di alberi – dicono –, tra cui alcuni centenari, che si trovano proprio in quella zona". La decisione, comunicata dagli operai presenti sul posto, sarebbe stata presa dall’Anas per creare una corsia di decelerazione, ma i cittadini presenti sono rimasti sbigottiti e indignati.

"Perché tagliare gli alberi in questo periodo dell’anno, quando molte specie sono in fase di nidificazione? – si chiedono alcuni residenti :. È inutile e dannoso, e non risolve i problemi reali di questa zona. Il taglio di questo boschetto non riguarda le lunghe code che si formano ogni domenica pomeriggio tra Lido Spina, Estensi e Ravenna, direzione Porto Garibaldi e Venezia, questione questa che rappresenta un vero problema e su cui bisognerebbe intervenire, invece che pensare a fare una inutile corsia di decelerazione". Negli ultimi mesi, in altre zone della località balnerare, sono stati abbattuti circa 12 pioppi centenari e, poche settimane fa, anche 5 pini sono stati tagliati.