’Alberi alle origini del mondo’, i tronchi diventano opere d’arte

Verrà inaugurata alle 19,30 nella Sala del Refettorio dell’Abbazia di Pomposa, la mostra "Alberi ~ Alle origini del mondo", un’opera installativa realizzata dall’artista-architetto Marisa Zattini. Oltre all’artista interverranno Serena Ciliani, Direttore dell’Abbazia di Pomposa e curatrice della mostra e don Stefano Gigli, padre spirituale dell’Abbazia. Dopo i 22 alberi in vetroresina che lo scorso anno formavano una foresta fossile iniziatica oggi ritroviamo sezioni di un tronco vero, non artificiale. Un modo differente per riflettere sulle origini del mondo e sul nostro stesso esistere in rapporto al Tutto. "L’installazione – commenta la direttrice Ciliani – completa il progetto Uomo-Natura avviato dall’artista la scorsa estate con l’opera "La foresta che è in noi". In questa seconda fase espositiva, attraverso le sezioni di un albero ultracentenario caduto per calamità naturale, sezionato, incernierato e "segnato", impresso attraverso il laser Marisa Zattini riunisce le 22 lettere dell’alfabeto. L’Abbazia di Pomposa ribadisce così l’importanza di essere in stretta relazione con l’arte contemporanea per un ampliamento di emozioni". "Se innalzare 22 alberi, eretici | ermetici, in vetroresina – sottolinea Zattini – era stata un’azione che mi aveva portato a ripercorrere un radicamento fra terra e cielo, ponendo un sigillo fra noi e Dio, ridisegnare l’alfabeto ebraico imprimendo col fuoco, nel durame dell’albero, ognuna delle 22 lettere, mi ha permesso di perdermi nello spazio interiore della Natura originaria, sperimentando la continuità di una identica esperienza fra internoesterno. Nella 23esima sezione arborea ho impresso a fuoco un Ouroboros ovvero un simbolo rappresentante un serpente o drago che si morde la coda formando un cerchio senza inizio né fine, e ho posizionato il numero 137 che esprime il rapporto tra la luce e la materia e corrisponde, numerologicamente, alla parola Kabbalah". Una dottrina mistica legata alla tradizione teologica ebraica e presentata come rivelazione ad opera di Dio agli Ebrei.

cla.casta.