Alberi del Delta, ecco il concorso per trovare l’esemplare più maestoso

Trovare il più maestoso tra gli esemplari di ‘alberi del Delta’. È questa la sfida lanciata dal Parco del Delta del Po Emilia-Romagna (nella foto il presidente Aida Morelli), attraverso il concorso ‘Trova i colossi arborei del Delta del Po’. Il Delta del Po è un parco disegnato dall’acqua, con vaste distese di lagune, valli e paludi. Tuttavia, anche gli alberi svolgono un ruolo ecologico e paesaggistico importante, con boschi che rappresentano quelli più estesi della pianura Padana. Questi boschi, a seconda delle caratteristiche ambientali, sono caratterizzati da alberi di specie diverse. Tra questi, una dozzina di specie sono quelle più diffuse e caratterizzanti: pino domestico, leccio, farnia, roverella, carpino orientale, acero campestre, olmo campestre, frassino meridionale, ontano nero, pioppo nero, pioppo bianco e salice bianco. Il concorso, indetto dal Parco del Delta del Po, è quello di trovare il più maestoso tra gli esemplari di ciascuna di queste dodici specie di piante. Chiunque può partecipare a questa attività di coinvolgimento scientifico dei cittadini, compilando una semplice scheda (reperibile sul sito http:www.parcodeltapo.itit) da inviare all’Ente Parco via e-mail all’indirizzo [email protected] I criteri utilizzati dalla commissione, che sarà chiamata a valutare le proposte, saranno definiti da una combinazione delle dimensioni dell’albero. Un esemplare per specie sarà scelto, a giudizio insindacabile della commissione, come ‘colosso arboreo del Parco del Delta del Po’. Gli alberi ‘vincitori’ saranno evidenziati con un’apposita targa che indicherà l’albero come l’esemplare più grande del parco per la sua specie.