Alberi di Natale per le piazze di Cento e frazioni. Oggi l’ultimo giorno per presentare le istanze Il Comune di Cento svolge un'indagine di mercato per l'affidamento diretto della fornitura, installazione e smaltimento di alberi di Natale nel capoluogo e nelle frazioni. Istituzioni interessate dovranno inviare l'istanza entro il 24 novembre.