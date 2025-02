Alberi e potature, piano a largo raggio tra parchi e giardini

Il Comune di Terre del Reno ha portato a termine una serie di importanti interventi di manutenzione del verde pubblico, con particolare attenzione alle potature e agli abbattimenti programmati per migliorare la sicurezza e il decoro urbano. Tutti gli abbattimenti in programma sono stati eseguiti, così come numerosi interventi di potatura su tutto il territorio comunale. Le operazioni hanno riguardato diverse aree di Mirabello, tra cui via Martiri della Libertà, il Parco Roda, dove oltre alla potatura è in corso la ghiaiatura della parte bassa dell’area giochi pubblici, via Argine Postale e i Giardini Pubblici. È stata completata la potatura delle siepi del campo sportivo e di contenimento nella zona sopra il Parco Roda. A Sant’Agostino gli interventi hanno interessato il Parco Biancani e villa Rabboni/Cassini. A San Carlo, Parco Lamarmora, Parco Palladio e Parco Chico Mendes.