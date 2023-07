Alberi spezzati in strada Danneggiate alcune auto

Circa una trentina, nel ferrarese, gli interventi dei vigili del fuoco per il temporale che nella notte, tra mercoledì e giovedì si è scatenato tra raffiche di vento, pioggia e grandine. A Ferrara, alberi abbattuti sono finiti sulle recinzioni in via Comacchio, in via Zanboni e in via Pomposa, mentre in altre zone della città i pompieri sono dovuti intervenire per mettere in sicurezza tegole divelte dal forte temporale. Sono stati danneggiati poi anche alcuni pali dell’illuminazione pubblica. A Consandolo le raffiche di grandine intense, con grossi chicchi di ghiaccio come noci, hanno danneggiato diverse auto in sosta, oltre a causare alberi spezzati e piegati dal vento, in particolare in via del Trombone che è stata chiusa al traffico fino alla completa rimozione. A Bondeno, e Alto Ferrarese alberi divelti dal vento, caduti sulla strada a Ponti Spagna e Pilastri e il tetto di un magazzino agricolo scoperchiato a Settepolesini sono il bilancio del temporale che ha imperversato dopo la mezzanotte. Stanno lavorando dalla notte scorsa i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Bondeno, per riaprire strade e mettere in sicurezza le situazioni di pericolo e sono già a buon punto grazie ad un lavoro instancabile e continuo. Tre pioppi sono precipitati sulla strada a Settepolesini di Bondeno di fronte alla Cava Sei, ma la situazione più complessa, che si è presentata ai pompieri dopo le numerose segnalazioni dei passanti e dei residenti, è stata via di Spagna, a Ponti Spagna, dove il vento ha letteralmente abbattuto una ventina di alberi. E’ qui che i vigili del fuoco hanno operato per più di tre ore nella notte con le motoseghe per tagliare rami e tronchi che sono stati accatastai sul ciglio e liberare la strada che prima dell’alba era già stata riaperta al traffico. Il vento ha poi scoperchiato il tetto di un magazzino agricolo per gli attrezzi sempre a Ponti Spagna. Qui i pompieri sono intervenuti per rimuovere la copertura restante e permettere ad una ditta incaricato dal privato di provvedere ieri mattina alla copertura.

Claudia Fortini