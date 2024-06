Alberi, taglio indiscriminato. Multa da settemila euro

LAGOSANTO

Doveva essere un ordinario intervento di potatura. E invece, si è trasformato in un taglio non autorizzato di ben 121 alberi di diverse specie, per la maggior parte olmi, che si trovano lungo il tratto arginale di Marozzo, nel territorio comunale di Lagosanto. Ad accertare l’accaduto sono stati i militari del Nucleo carabinieri forestali di Comacchio, che lo scorso 5 aprile erano intervenuti nella località su segnalazione delle Guardie nazionali zoofile che avevano registrato lo stato in cui versavano le essenze arboree. Sul tratto arginale del Po di Volano, i carabinieri forestali hanno potuto constatare l’abbattimento e la capitozzatura di alcuni filari alberati, senza che dagli Enti preposti fossero rilasciati titoli autorizzativi. Dunque, non un semplice sfoltimento delle chiome delle piante, ma ben altro. Successivamente i militari hanno avviato tutte le opportune verifiche, con lo scopo di ricercare le responsabilità di quanto avvenuto nell’area demaniale. L’attività ha consentito di risalire all’autore dell’illecito, ossia il volontario di un’associazione che si occupa di manutenzione del verde. Per questo eccessivo taglio, il responsabile è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per violazione della normativa speciale a tutela dei beni culturali e del paesaggio. Non solo: nei confronti del volontario è stata altresì elevata una sanzione amministrativa per un importo superiore a 7.000 euro, ai sensi del Regolamento forestale regionale. Come viene ricordato dal Nucleo Carabinieri Forestale di Comacchio. "Il taglio di alberi e arbusti è disciplinato da disposizioni nazionali, regionali e locali, a tutela di superiori interessi collettivi, che trovano fondamento nelle importanti funzioni ecosistemiche svolte delle formazioni vegetali arboree e nel valore aggiunto che queste ultime sono capaci di conferire al territorio sotto il profilo paesaggistico e ambientale".

L’episodio accaduto a Marozzo, risalente come detto a due mesi fa, aveva creato forte indignazione della comunità laghese, manifestata in particolare attraverso i social network, e anche da parte di esponenti politici che si sono interessati della vicenza per chiedere chiarezza. Una situazione che non era sfuggita alle Guardie nazionali zoofile che hanno provveduto a segnalare lo scempio compiuto sulle alberature al Nucleo Carabinieri Forestale di Comacchio che da subito si è impegnato nelle necessarie verifiche allo scopo di risalire al responsabile di quanto accaduto lungo la via alberata, arrivando ad individuarlo.

Valerio Franzoni