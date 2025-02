Alberto Gaspardo ospite sabato al Burana Festival

Sabato prenderà vita un nuovo evento del Burana Festival 2025. Un concerto che è ormai una tradizione a Burana e una vera e propria specialità poiché

celebra il Tempo di Carnevale con una festa musicale prima del silenzio e della meditazione

quaresimale. Dall’anno scorso si è deciso di celebrare questa particolare festa chiamando importanti nomi che si

sono contraddistinti nel panorama internazionale; stavolta il protagonista sarà Alberto Gaspardo, giovane musicista friulano con una carriera ormai avviata che lo porta ogni anno a suonare centinaia di concerti in tutto il mondo nelle più prestigiose sale da concerto in veste di organista, cembalista, continuista con prestigiosi ensemble e anche come direttore. Vincitore, tra gli altri, del prestigiosissimo premio Paul Hofheimer di Innsbruck e nominato organista dell’Echo 2023 (European Cityes of historical Horgans) il maestro Gaspardo proporrà a Burana un interessante concerto in omaggio alla “scuola italiana”.