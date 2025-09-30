Alcol e droga prima di scuola. Parte il confronto tra genitori: "Puntare sul senso di comunità"

Sono tante voci, che diventano coro e trovano la loro sintesi nel concetto di comunità. Anzi nel "metodo" che essa rappresenta. Quella emersa dalle parole consegnate alle colonne del Carlino sugli adolescenti da don Stefano Zanella, non è solo un’emergenza. Ha risvegliato, per lo meno in chi ieri sera ha partecipato alla serata organizzata dell’associazione genitori Luigi e Zelia Martin, un senso di responsabilità individuale. Che poi, nella dimensione del dibattito, diventa collettiva. Fra l’altro – e non è un caso – la serata è stata realizzata in piazzetta Giovanni da Tossignano, nell’auditorium dedicato a monsignor Luigi Negri. L’arcivescovo che, tra le miopi critiche di una città che non ne comprese la profondità, denunciò a più riprese i disagi giovanili. I relatori – Giulia Tellarini (insegnante), Silvia Erculeo (insegnante, intervenuta anche nel dibattito innescato dal Carlino), Enrichetta Corazza (presidente dell’associazione genitori Luigi e Zelia Martin) e Giulio Olivo (insegnante che segue il lavoro educativo con i ragazzi delle superiori che si svolgono alla Fondazione Zanotti) – chiariscono in premessa di non avere una soluzione, ma di interrogarsi.

Ciò che propongono però come elemento di riflessione parte a monte, dai genitori e non a valle, dai ragazzi. "Educare – scandisce Erculeo – non significa solo partire dalla dimensione istantanea dell’emergenza, ma significa proporre, attraverso il tempo, ciò in cui noi crediamo ai ragazzi. Ma è un processo che ha necessità di essere sedimentato cercando di cogliere nei giovani i punti accessibili al bene". Parafrasando don Bosco, la ‘missione’ assume una dimensione più efficace laddove viene portata avanti da una comunità che sappia "individuare, prima di tutto per gli adulti, un terreno solido sul quale poggiare i piedi". Una base valoriale, un orizzonte concreto di discernimento che va coltivato. Quotidianamente. Ed è un po’ questo, in fondo, lo scopo per cui è nata l’associazione di genitori. Insomma va insegnato ai ragazzi di "vivere la vita secondo un significato", suggerisce Corazza a cui fa seguito Olivo (parlando dei metodi di studio che la fondazione Zanotti propone ai ragazzi delle scuole secondarie ogni settimana).

Ma è forse durante il dibattito, aperto a tutto il pubblico della sala, che emergono i contenuti più interessanti. Molti, tra il pubblico, sono docenti. Di ogni ordine e grado. Ognuno porta il proprio contributo, la propria visione, la propria storia. Nessuno ha la convinzione che dalla serata possa emergere la soluzione a un dramma dalle dimensioni epocali, ma tutti pensano che si sia gettato un seme. Qualcuno suggerisce che – a proposito di comunità – l’esperienza "cristiana rappresenta una possibilità nella vita". Poi arriva l’intervento che non ti aspetti. Dal microfono, parla Domenico Bedin. "È possibile che nelle famiglie cristiane o dalle associazioni cattoliche – ammette – crescano giovani con esempi positivi. Ma la mia esortazione, a tutte le associazioni, è quella di decentrarsi e di dedicarsi alle periferie, alle realtà complesse. Aprite delle sedi dove c’è più bisogno, dove ci sono comunità composite". Poi, l’affondo polemico contro l’amministrazione. Prima un richiamo alla necessità di "salvare l’associazione Arcobaleno", e infine l’intemerata dal tenore più politico. "Bisogna che il Comune venga richiamato alle sue responsabilità – prosegue – se si continuano a proporre eventi in cui si beve e basta, che esempio diamo ai ragazzi? Così come non è edificante vedere alcuni politici che si presentano in condizioni alterate in Consiglio comunale".

Finisce il discorso e se ne va. Carlo Tellarini, l’anima della serata e volto di Comunione e Liberazione a Ferrara, non ci sta. Va al microfono e replica su tutta la linea. "La comunità è propria dell’essere umano – dice – ma è un metodo, qualcosa che va coltivato. Non è in sé, la comunità si fa". Sulle critiche mosse all’amministrazione, Tellarini è netto. "La descrizione fornita da Bedin è del tutto fuorviante – rimarca –, noi conosciamo tanti amministratori con i quali lavoriamo e non sono assolutamente gli avvinazzati che ha dipinto Bedin". "Dalla serata – conclude – non ci aspettavamo soluzioni. Però abbiamo lanciato un appello. Un passo verso la responsabilità". E, tutti, ne hanno sentito il peso.