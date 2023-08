"Alcol e forme di violenza, c’è una forte correlazione"

di Lucia Bianchini

Abuso di sostanze stupefacenti, ma anche violenza e molte altre sono le manifestazioni del disagio e del malessere degli adolescenti, da cui Ferrara, come mostrano i recenti fatti di cronaca, non è esente. La gang che ha procurato un trauma cranico ed una lesione oculare ad un ragazzo per rubargli l’Iphone è solo l’ultima di una serie di aggressioni che si sono registrate negli ultimi anni.

I dati forniti dal Serd di Ferrara, riferiti al 2021 – ultima pubblicazione ufficiale – riportano di tre ragazzi con meno di 19 anni in cura per abuso di alcol; 27 per la fascia d’età tra i 20 e i 29 anni. Per le droghe in cura 50 ragazzi per la fascia d’età 15- 19 anni e 103 dai 20 ai 29 anni.

E’ scesa l’età dell’uso di sostanze, alcol e marjuana. Si parla di ragazzi e ragazze di 11 anni che bevono alcolici.

"Gli adolescenti – risponde Luisa Garofani, psichiatra e direttrice dell’unità Operativa Complessa Serd e responsabile del programma Dipendenze patologiche – sentono una grande tensione, non si sentono mai contenti, mai soddisfatti, mai abbastanza. Provano un senso di inadeguatezza enorme. Questo perché c’è uno scalino tra una protezione massiccia fino alla fine delle elementari e poi un ‘abbandono’ ad un fuori che ti chiede molto, di avviarti verso l’età adulta. Questa inadeguatezza è condita da vergogna, dal non sentirsi capaci. La società poi non ha permesso ai giovani di coltivare la capacità relazionale, di stare in gruppo. L’alcol è un modo per superare l’ansia dall’impaccio".

E questo si sfoga nella rabbia e nella violenza?

"L’aggressività, la rabbia, fanno parte di tutti noi. L’adulto sa tenere sotto controllo la rabbia con azioni compatibili con il vivere comune. Gli adolescenti, se i loro genitori non hanno dato loro un’educazione affettiva, sentimentale, crescono con l’idea che possono usare la violenza. Quando non riconosciamo l’altro come una persona come noi, l’altro è nessuno, diventa un oggetto, un fastidio, uno strumento su cui esercitare il nostro potere"

C’è una correlazione tra gli episodi di violenza e l’uso di alcol e sostanze?

"Sì, sono contingenti, le sostanze spesso vengono usate per sopire uno stato di agitazione profonda che può generare rabbia e violenza. Altre volte invece possono essere cercate per scaricarla, ma la causa non è la sostanza, è l’incapacità di riconoscere l’emozione, anche esasperata"

Che consigli darebbe ai ragazzi e alle loro famiglie?

"La società deve farsi carico dei giovani non solo come opportunità, per il mondo della scuola e il lavoro, ma anche del loro ascolto. Deve metterli in condizione di contare, far capire loro che quello che dicono interessa a qualcuno. Nelle famiglie si deve stimolare il dialogo, la curiosità e il bello di avere una propria opinione, di essere disposti a cambiarla. Impariamo ad usare la parte più affascinante di noi, che è la mente. Il corpo a volte è costretto a subire l’impossibilità di trasformare il sentimento in parola. Dove c’è la parola la violenza diminuisce".