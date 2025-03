Alcol fuori orario, slot machine e venditori abusivi: raffica di sanzioni

Nelle ultime settimane la polizia locale ha intensificato i controlli, con particolare attenzione alle attività commerciali, turistiche e ricreative. Diverse le sanzioni elevate dagli agenti. A seguito di segnalazione dell’Associazione nazionale agenti di viaggio, è stata verificata la posizione di un’associazione di volontariato che proponeva viaggi in montagna e in Croazia con tariffe differenziate tra soci e non soci (da 99 a 129 euro). Le verifiche hanno rivelato che, nonostante l’associazione fosse regolarmente costituita, l’offerta di pacchetti turistici a non soci configurava una violazione della normativa regionale che vieta l’attività di organizzazione viaggi senza specifico titolo abilitativo, anche in forma occasionale. È stata pertanto elevata una sanzione di mille euro e disposto il divieto di prosecuzione dell’attività.

Cinque sanzioni sono scattate per la vendita di alcolici in recipienti rigidi dopo l’orario consentito. Un negozio di via Bologna, gestito da un cittadino originario del Bangladesh, è stato sanzionato due volte per vendita di bevande alcoliche in bottiglia dopo le 21.30. Analogamente, un bar in viale IV Novembre ha ricevuto una doppia sanzione per somministrazione di vodka durante le partite della Spal. Una quinta sanzione è scattata per un altro esercizio commerciale sempre in viale IV Novembre.

Al Barco, un bar gestito da cinesi in via Bentivoglio è stato multato per aver tenuto attive quattro slot machine in orario non consentito. Durante un evento musicale in una struttura ricettiva del centro, è stata poi accertata (con relativa sanzione) la somministrazione di alimenti e bevande, anche alcoliche, a un pubblico non limitato agli ospiti dell’albergo.

Infine, una cittadina serba è stata sorpresa a vendere borse, occhiali e altri oggetti al mercato del venerdì in piazza Travaglio, senza alcuna autorizzazione. Gi agenti hanno quindi sequestrato la merce e sanzionato l’ambulante.