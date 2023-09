Alcol, nuova stretta in Gad

Divieto di consumo di bevande alcoliche se non nei luoghi autorizzati, dalle 18 alle 6 del giorno successivo, divieto di detenzione di recipienti di metallo, di vetro o altro materiale rigido al di fuori dei locali, obbligo di chiusura dalle 21 alle 6 del giorno successivo per gli esercizi commerciali e divieto di asporto di bevande alcoliche dalle 18 in poi. Non solo. Obbligo di chiusura dall’una alle cinque per i locali e divieto di erogazione di bevande anche dai distributori automatici. Sono i punti principali dell’ordinanza, firmata dal sindaco Alan Fabbri che entrerà in vigore a partire dalle 17 di oggi, e che riguarda sostanzialmente tutte le vie del quartiere Giardino. Da viale Belvedere, a via Lucchesi, da corso Isonzo a viale IV Novembre, passando per via porta Catena e via Ortigara. Il provvedimento del primo cittadino, si inserisce nel solco del contrasto ai fenomeni di degrado urbano correlati all’abuso dell’alcol.