"Alcune vie sono troppo buie" Le proteste dei commercianti

CENTO

Sono diverse le attività commerciali che lamentano la scarsa illuminazione in città di notte. Condizione che crea situazioni di pericolo e può favorire l’azione dei ladri che, peraltro, di recente hanno fatto ’visita’ a molte attività commerciali, tra spaccate (nella foto quella da Caruso). L’ultimo, nella notte tra lunedì e martedì, che ha visto al buio via Cremonino e via Campagnoli. "Alle 4,30 della notte tutto buio. Roba da pazzi – dice il titolare di un esercizio – Ho avuto una gran paura e dovevo andare ad aprire il mio laboratorio, per lavorare. La luce con quello che sta succedendo è essenziale". Timori confermati anche da un altro commerciante. "Via Cremonino e via Campagnoli erano completamente al buio già alle 22. Una cosa indecente – dice l’altro – inoltre, molto spesso sono spente anche via Veneto, la strada dove c’è il parcheggio dietro la chiesa di San Pietro, e via Falzoni Gallerani, due strade dove non ci sono attività che possano eventualmente fare luce con le loro insegne, rendendo pericoloso e difficile il transito". Poi la voce dei cittadini. "Via Rosselli è illuminata solo dalla luce dell’ufficio postale da una parte, e dall’insegna dell’utensileria dall’altra – dicono – e dove c’è buio la delinquenza dilaga. Oltretutto non si vede nulla, nemmeno lo strisce pedonali". Qualcuno suggerisce anche a ‘sindaco e giunta di farsi un giro a quell’ora per capire meglio ciò che provano i cittadini’ mentre un altro conferma il buio di ieri mattina. "Alle 4,30 parecchie vie di Cento erano completamente al buio – scrive - ma credo che le nostre proteste rimangano nel vuoto, visto che non è la prima volta che anche io mi lamento ma, il sindaco non risponde mai".

l.g.