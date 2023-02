"Alcuni vivai hanno chiuso i battenti La salvezza? I pannelli solari"

Michele Boarini, proprietario di un azienda florovivaistica, è corso ai ripari quando l’incubo del caro energia non si era ancora materializzato. "Abbiamo realizzato un impianto fotovoltaico e per il riscaldamento usiamo le biomasse che sono sì aumentate, ma del 10%", spiega l’imprenditore che ricopre il ruolo di presidente della cooperativa Florgenesi ed è rappresentante per l’Emilia Romagna nell’associazione nazionale Assofloro. Giocare d’anticipo è servito, ma non è bastato. "Il gasolio – fa i conti – è aumentato in maniera esponenziale, tra il 60 e il 70%. Alcune delle serre che alimentavano il riscaldamento a metano lo scorso anno hanno chiuso, questa è un’amara realtà. E purtroppo altre si arrenderanno nei prossimi mesi". Nella nostra provincia si tratta di un settore di nicchia che riunisce comunque imprese agricole che rappresentano un’eccellenza. "La situazione – riprende – è molto difficile, drammatica. Abbiamo fiducia che in primavera si apra una fase di rinascita, il mercato regge e comincia a dare segnali di ripresa. C’è una forte richiesta di fiori e piante". Dal gasolio ai materiali. Secondo Boarini il balzo dei prezzi per vasi e plastica è stato del 20%, una percentuale non certo piccola. Allarga l’analisi della situazione che si sta vivendo nei campi Stefano Calderoni, presidente della Cia (Agricoltori Italiani Ferrara). Il numero uno dell’organizzazione di categoria, imprenditore agricolo a Mesola, fa un quadro dei settori che stanno soffrendo con maggior forza la girandola dei costi. "Una delle produzioni più colpite – precisa – è quella zootecnica, le stalle che rischiano di chiudere i battenti sotto il peso dei costi". Un settore già fragile che nell’ultimo periodo – prima della tempesta perfetta che ha come ingredienti Covid, guerra in Ucraina e rincari – sembrava essere in ripresa, vivere una sorta di riscoperta.

"A pesare – sottolinea – è certamente il costo del gasolio, in questo senso il credito d’imposta sarebbe una misura molto efficace. C’è poi il nodo dei fertilizzanti, anche qui balzati alle stelle. Il nostro Paese dipende da in lato dalla Russia dall’altro dall’Egitto, fondamentale in questo senso mettere mano al dossier europeo, affrontando la questione che ha una valenza comunitaria sui tavoli di Bruxelles. I suoli si stanno impoverendo, i fertilizzanti sono quindi utilizzati in maniere sempre più massiccia. La questione non può essere lasciata in mano al singolo Paese, che non può venirne a capo da solo".