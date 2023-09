Aldrovandi, 18 anni dopo. Il papà del ragazzo ucciso: "Il tempo non cancella, la mia vita si è fermata"

Ferrara, 26 settembre 2023 – Per un’ora e mezza è rimasto lì, in Certosa accanto alla tomba del figlio, a parlare con lui. "E questa sera (ieri, ndr) mi verranno a trovare i ragazzi della Fossa della Fortitudo per andare insieme in via Ippodromo a posare un fiore".

Là dove tutto, 18 anni fa, iniziò drammaticamente. Dove il figlio neomaggiorenne, Federico Aldrovandi, si imbattè all’alba in quattro poliziotti delle volanti e, al termine di una violentissima colluttazione, morì. Lino Aldrovandi, agente della Municipale in pensione dal 2021, ancora oggi non si dà pace perché, sussurra, "è sempre uguale, il pensiero corre a quella notte. Niente è cambiato, anzi è peggiorato".

A cosa si riferisce?

"A pagare, con Fede, è stata la mia famiglia. Psicologicamente una situazione del genere ti crea un baratro, anche tra chi si vuole bene. La vita si è fermata al 25 settembre 2005".

Possiamo dire che il ’caso Aldrovandi’ è stato il primo in cui i poliziotti sono stati condannati (3 anni e 6 mesi per omicidio colposo) e ritenuti colpevoli per la morte di un ragazzo?

"Il nostro caso ha fatto scuola. La polizia e la divisa sono cose bellissime, io e papà siamo stati nelle forze dell’ordine. Ma dentro a questo c’è una piccola parte di chi le regole non le rispetta e va cacciato. E dovrà pagare".

I poliziotti delle volanti Alfa 2 e Alfa 3, chiamati alle 5.55 in via Ippodromo "per un ragazzo in forte stato di agitazione", hanno pagato?

"No, assolutamente. Lo dice anche il giudice Luca Ghedini, relatore nel processo di Appello, che non si trattò di omicidio colposo per eccesso nell’uso della forza, bensì di un’ipotesi quasi di scuola di omicidio preterintenzionale (inizialmente vennero indagati per questo, poi derubricato, ndr) che come tale meritava di essere vagliato e giudicato. Non solo. Il collega della Sorveglianza, il presidente Francesco Maisto in un’altra intervista disse, testuale, di ricordare ’i particolari di quella tortura, come la qualificai nella mia ordinanza ed ancora non comprendo tanta bestialità in divisa’. Per me i quattro resteranno sempre criminali".

Si è dibattuto tanto del reato di tortura, cosa ne pensa?

"Penso a mio figlio che grida ’basta, aiutatemi’, mentre loro continuano a calciarlo e a mettersi sopra mentre ha la faccia schiacciata sulla strada, ammanettato. Questa azione come la chiamiamo?"

Tra depistaggi, silenzi, una pm che non andò sul posto e qualche mese dopo rinunciò per "motivi familiari", la polizia che indagò (male) su se stessa, qual è stato il momento della svolta?

"Ne scelgo due: mia moglie Patrizia che aprì il blog e raccontò la verità su Fede e la testimonianza di Anne Marie Tsague, la camerunense in attesa del rinnovo del permesso, che vide tutto dalla sua finestra e, con coraggio e senso civico, lo raccontò".

E tra le tante negative, quale le ha fatto più male?

"Gli applausi agli agenti in un convegno di un sindacato di polizia, cosa che sdegnò l’Italia. Alla nostra famiglia arrivò la vicinanza anche del compianto presidente Napolitano".

C’è qualcosa che ancora non le dà pace?

"Ho sempre detto ai miei due figli che se avevano bisogno, in caso di pericolo, c’era la polizia. Mi sono sempre chiesto cosa può aver pensato di me Federico quando implorava quei quattro mentre lo stavano uccidendo. Oggi, caro Fede, ti direi di stare attento, mai reagire, di pensare alla vita perché se qualcuno sbaglia ci sono poi denunce e processi. La divisa, ripeto, è fantastica, ci protegge, ma dentro ha un cancro da estirpare".

Tutta la verità di quella notte è venuta a galla?

"No, manca il motivo del pestaggio, come e da cosa è iniziato. Il processo dice che le volanti erano già in via Ippodromo. Perché?".