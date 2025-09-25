I soliti violenti

Ferrara
25 set 2025
FEDERICO MALAVASI
Aldrovandi rivive nell’arte dei ragazzi, la memoria si trasforma in colore: “Ora anche gli angeli piangono”

Inaugurata una mostra al liceo Dosso Dossi, il volto del giovane nell’immaginario degli alunni. L’evento, seguito da un dibattito, era rivolto alle quinte: “Elaborazione, denuncia, trasformazione”

Ferrara, 25 settembre 2025 – Federico seduto sullo schienale di una panchina, Federico con la maglia della ‘sua’ Spal, Federico sorridente ma anche Federico esanime tra le braccia di un angelo e quel volto pulito da ragazzino riflesso in frantumi di specchio. Su una tela bianca campeggia una frase: “Quando gli angeli hanno bisogno di piangere”.

Le tante immagini di Aldro riflesse in uno specchio in frantumi
La memoria si fa arte, il cordoglio colore, la speranza linea e contorno. Nel ventennale della morte di Federico Aldrovandi, ucciso a 18 anni in via Ippodromo da quattro poliziotti, gli alunni delle scuole hanno voluto dedicare dipinti e disegni alla memoria del giovane. L’estro e la creatività di tanti ragazzi ha dato vita a una mostra, che è stata inaugurata questa mattina negli spazi del liceo artistico. Al taglio del nastro hanno preso parte una serie di realtà associative, tra cui il Comitato Federico Aldrovandi 2005-2025 insieme ad Arci Ferrara, Amnesty International, A Buon Diritto e Acrobax.

Un momento del partecipato incontro che si è tenuto al liceo Dosso Dossi nell’ambito della mostra dedicata a Federico Aldrovandi
Il titolo della rassegna è evocativo: ‘Dalla realtà, l’arte - ricordando Federico’. L’evento, rivolto in particolare alle classi quinte del liceo, si è proposto come spazio di riflessione condivisa sul ruolo dell’arte come strumento di elaborazione, denuncia e trasformazione sociale. L’iniziativa si è aperta con un incontro pubblico che ha coinvolto esperti, docenti e artisti, in dialogo con le classi e la cittadinanza.

Un collage di fotografie con al centro l’iconica bandiera di Aldro che da vent’anni sventola allo stadio
Tra gli interlocutori Andrea Boldrini, portavoce del Comitato Federico Aldrovandi, Pierpaolo Scaramuzza, docente e autore, Gianna Perinasso, docente del Dosso Dossi, Davide Barco, artista, Luca Greco, fotografo sociale. La mostra, a ingresso libero, resterà aperta fino a domenica e dal 3 al 5 ottobre, in occasione del Festival di Internazionale dalle 10 alle 12 e alle 16 alle 18 al liceo artistico Dosso Dossi di via Bersaglieri del Po, 25b.

re. fe.

