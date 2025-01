Alec Orea al Torrione. Live il quintetto jazz

Oggi, per la prima volta ospite del Torrione, alle 21.15 salirà sul palco il quintetto internazionale guidato da Alec Orea (pianoforte) e composto da Will Vinson (sassofono), Alex Sipiagin (tromba) e Boris Kozlov (contrabbasso). Si unisce a loro, Rodrigo D. Braz ( batteria). Completati gli studi classici, il pianista brasiliano Alec Orea si approccia al jazz imponendosi nella florida scena di São Paulo e perfezionando la propria formazione in Olanda e negli States, dove inizia a collaborare con nomi internazionali di prima fascia. Il suo album di debutto ’Concerto para piano e universo’ ne sancisce la consacrazione in qualità di leader. Si tratta di una suite in due movimenti in cui è coadiuvato da due top player americani, Alex Sipiagin e Will Vinson, e dalla sua ritmica paulista. Il gruppo si consolida attraverso numerose tournée mondiali, l’ultima della quale li vede approdare per la prima volta anche al Torrione. Per info: ail: press@jazzcluferrara.com