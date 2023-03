Aleotti, studenti a lezione dal prefetto

Oggi alle 11 la classe 3A dell’Iis ’Aleotti’ sarà ricevuta dal prefetto di Ferrara Rinaldo Argentieriper un incontro sulle tematiche relativa alla legalità e alla lotta alle mafie. La classe, guidata dalla professoressa Barbara Fabbri, grazie al sostegno della Dirigente Francesca Apollonia Barbieri, ha aderito al progetto “Concittadini”, promosso dalla Regione e supportato dall’assemblea legislativa della regione, progetto nel quale si dà risalto e attenzione a come nel tempo la mafia abbia operato infiltrazioni nel tessuto sociale ed economico del nostro territorio. L’incontro è nato come diretta conseguenza del desiderio di conoscere la realtà che ci circonda e sensibilizzare le nuove generazioni ad occuparsi di questi temi. Nello specifico, il prefetto illustrerà il percorso e le indagini che portano un bene ad essere sequestrato alle organizzazioni malavitose al fine di ridurre le disponibilità finanziarie e la liquidità monetaria di tali organizzazioni. All’incontro parteciperanno il referente provinciale di Libera, Donato La Muscatella, il sindaco di Argenta, Andrea Baldini, l’Anpi e il personale della Prefettura che si occupa di Antimafia. Per la scuola, l’evento rappresenta una novità assoluta in quanto mai nessuna scuola ferrarese prima d’ora ha incontrato il prefetto per trattare tematiche di tale complessità. La classe sarà accompagnata dalla dirigente Francesca Barbieri e dai docenti Barbara Fabbri e Maurizio Speciale.