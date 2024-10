’Aleotti’, studenti ’ciceroni’ a Palazzo Giulio d’Este

Millecinquecento visitatori in coda per ammirare le sale di Palazzo Giulio d’Este, illustrato sabato e domenica scorsi da 24 studenti-ciceroni dell’Istituto tecnico Cat (costruzioni, ambiente e territorio) ’Aleotti’ di Ferrara, preparati dalla professoressa Paola Di Stasio. Per l’ “Aleotti” è la sedicesima esperienza di apertura al pubblico di un bene in occasione delle Giornate FAI. Un sodalizio voluto dalla dirigente dell’ ’Aleotti-Dossi’ Francesca Apollonia Barbieri, dalla capo delegazione FAI Ferrara Barbara Pazi, e dalla responsabile FAI Emilia Romagna Carla Di Francesco. Prossimo appuntamento in Primavera.