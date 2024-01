Alessandro d’Este, arte e diplomazia alla corte del cardinale ferrarese

Il collegamento è anche divertente: una ricercatrice romana, ferrarese d’adozione, scrive un libro su un ferrarese, romano d’adozione. Un libro risultato di un dottorato e che, tuttavia, ha il sapore degli inizi, facendo il verso ai modi dell’epica: trovare una storia principale che ne apra altre, degne di diventare altrettanto principali e comprimarie. ‘Rifar Ferrara in Roma. Arte e diplomazia alla corte di Alessandro d’Este’ (pubblicato da Editori Paparo, con il patrocinio dell’Università di Ferrara e dell’E-Campus, nell’ambito della collana Imago Memoriae) ha l’aria di poter diventare un’opera-snodo della storia dell’arte ferrarese e non solo, avendo il merito di solcare per primo un mare quasi sconosciuto: la biografia del cardinale estense Alessandro d’Este (Ferrara, 1568 – Roma, 1624), "personaggio significativo – racconta Scanu – per la storia della famiglia, anche se in realtà poco studiato. Figlio di Alfonso di Montecchio e Violante Segni, Alessandro è colui che in maniera più diretta vive la fase della Devoluzione (lo ricordiamo, la Devoluzione del 1598 consiste nel passaggio di Ferrara dalle mani degli Este al controllo del pontefice, ndr.). Viene nominato cardinale perché la corte pontificia vuole dare un contentino agli Este, famiglia che deve riconquistare credibilità agli occhi della corte papale: riacquistare credibilità – continua la ricercatrice – significa dichiarare l’intento di voler recuperare Ferrara".

Il ritratto del cardinale delineato dagli studi di Lara Scanu è tipicamente ferrarese: Alessandro è un uomo che lascia, controvoglia, la sua città e che si deve adattare a uno stile di vita, quello della Roma del Seicento, a dir poco diverso. "Fino al testamento e, quindi, fino alla morte, si dichiara ‘cardinale ferrarese’, mostrando un legame molto stretto con le sue origini: Alessandro porta l’arte ferrarese e la tradizione emiliana a Roma, esponendola nelle sue dimore". Così, per quanto l’obiettivo di riottenere Ferrara non sia andato a buon fine, l’azione del cardinale risultò culturalmente significativa, determinando, direttamente o indirettamente, gusti, usi e consumi dei grandi collezionisti romani.

Da amante dell’arte qual era, contava nella sua collezione opere di Dosso Dossi, Parmigianino, Guercino (con il quale aveva un rapporto privilegiato), Scarsellino, Tiziano…artisti che, nel gioco delle influenze, ebbero un ruolo di riconosciuto rilievo e che, anche grazie ad Alessandro d’Este, riuscirono ad entrare in una Roma costellata di collezionisti di antichità classiche (e non di pittura). Insomma, a suo modo, e nella sua dimensione, Alessandro d’Este era un rivoluzionario: "Roma non gli piaceva, la trovava piena di personaggi dalla moralità dubbia e, infatti, visse soprattutto nella villa di Tivoli". Le sorti della famiglia l’avevano destinato a una forma di esilio perenne, cui – talvolta – derogava: documenti e corrispondenze, rintracciati da Lara Scanu, segnalano un Alessandro d’Este devoto al suo territorio, nel quale spesso tornava, anche dopo la nomina a cardinale del 1599 e, più volte, fino alla morte avvenuta a Roma, nel 1624.

"L’idea del titolo – conclude Scanu - deriva da un articolo di Barbara Ghelfi, in cui si cita una lettera diplomatica seicentesca, che parla di "Rifar Ferrara a Modena’". Mutatis mutandis, "Rifar Ferrara in Roma è una perifrasi nuova per indicare la volontà di Alessandro di ricreare un’isola ideale della sua città a Roma", costruendosi uno spazio di intimo ricordo e, a livello artistico, di universale valore.