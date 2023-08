Alessia entra nelle Poste "Ma come dipendente"

Poste Italiane ricerca in provincia di Ferrara laureati motivati a

intraprendere un percorso di formazione e crescita come consulenti finanziari. Nei 98 uffici postali della provincia sono oltre 45 i consulenti finanziari che quotidianamente, grazie alle loro competenze tecniche e commerciali, assistono il cliente nelle scelte offrendogli il prodotto più adatto alle esigenze in un rapporto di continua fiducia e piena trasparenza. Tra questi Alessia Vita Prete, 30 anni, assunta l’anno scorso.

"Dopo aver conseguito nel 2017 una laurea in Economia e Management presso l’Università di Ferrara – racconta Alessia – ho fatto brevi esperienze lavorative nel settore della consulenza aziendale e successivamente nel settore bancario. I primi anni sono stati un “sali e scendi” tra il mio desiderio di mettermi in gioco e crescere ed un mercato del lavoro con sempre meno certezze. Un giorno però grazie a una ricerca su internet scopro la possibilità di candidarmi sulla piattaforma di reclutamento online di Poste Italiane alla posizione di specialista consulente finanziario. Un clic che mi ha portato, dopo poche settimane, a iniziare un percorso di selezione fatto di test di logica e colloqui con i responsabili risorse umane. Una volta superato questo iter di selezione – continua Alessia – nel 2019 firmo un primo contratto di apprendistato come consulente finanziario che mi permette di varcare la soglia dell’ufficio postale, questa volta come dipendente. Da qui è iniziato un intenso periodo di formazione alternato sia da corsi in aula svolti da professionisti sia da affiancamenti a colleghi in sala consulenza. Dopo la formazione ho iniziato a svolgere in autonomia uno dei lavori più belli e stimolanti che ci siano perché incentrato all’ascolto attivo delle necessità riuscendo ad instaurare così un rapporto di fiducia con i clienti e sviluppare insieme le loro necessità di protezione, investimento e finanziamento. Il periodo di apprendistato si è concluso un anno fa con la trasformazione del contratto a tempo indeterminato e con il passaggio a un nuovo ruolo ancora più dinamico, ovvero quello del consulente finanziario mobile. La nostra è un’azienda, che sta puntando molto sui giovani, è pronta a premiare l’impegno di ognuno di noi. Qui vige la meritocrazia e a ogni collega vengono date opportunità di crescita. Lavoriamo all’interno di un ambiente inclusivo in cui vigono sani principi e in cui la forte collaborazione che c’è tra tutti noi ci permette di lavorare serenamente, di sentirci parte di un team e di arricchirci continuamente professionalmente e umanamente", conclude Alessia. Entro lunedì 4 settembre sarà possibile inviare la propria candidatura tramite la pagina web https:www.posteitaliane.ititlavora-con-noi.html. Il candidato ideale, laureato e con ottime capacità di comunicazione e di relazione, dovrà avere un’ottima conoscenza del pacchetto Office e avrà l’opportunità di essere coinvolto in percorsi di formazione e sviluppo professionale.