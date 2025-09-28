Alessia Maurelli: "Ferrara è casa mia. E mi ha dato tutto"

Centotrentanove medaglie, di cui 62 ori, 48 argenti e 28 bronzi nei giochi Olimpici e nei campionati mondiali ed europei. Leggenda della ginnastica ritmica, nonché punto di riferimento per la Nazionale italiana della stessa. Capitana, ispiratrice, simbolo di resilienza e determinazione, oltre che ferrarese adottiva. Un’icona, ma prima di tutto: Alessia. ’La Maurelli’, come è conosciuta da tutti, è tornata ancora una volta a Ferrara come esempio di eccellenza sportiva ferrarese per il Festival dello Sport, al fianco di altri nomi celebri come Alessandro Duran o Mirco Antenucci.

Hai annunciato il tuo ritiro il 16 dicembre 2024, qui a Ferrara. Oggi torni a celebrare lo sport ferrarese. Cosa è successo in questo anno di stop?

"La mia vita si è stravolta, ma non è stato così difficile come si può pensare, perché è stato così bello riscoprire le piccole cose della quotidianità, come tornare qui a Ferrara per vedere i miei genitori. Lo sport mi ha insegnato la forza e la dedizione di perseguire un obiettivo, ma vivendo in questa bolla per tanto tempo ho conosciuto poco ciò che c’era al di fuori. Oggi posso dire di essere contenta di averlo scoperto, al fianco di mio marito e delle persone a me più care".

A proposito, hai sempre desiderato di conoscere l’Alessia persona. Oggi puoi dire di avercela fatta? E se sì, come ti è sembrata?

"Ho ancora molti lati di me stessa da scoprire. Mi reputo una persona che però è in crescita e che vuole scoprire sempre di più della mia nuova vita fuori dalla pedana. In questo senso ci tengo particolarmente a ringraziare l’Aeronautica militare, perché mi sta facendo vivere delle esperienze uniche, anche insieme alle mie ex compagne".

Hai iniziato qui, sei decollata e poi sei tornata per annunciare il ritiro. Raccontaci il tuo legame con Ferrara: cosa ti ha dato e come ti ha cresciuta?

"Questa città la definisco come la mia casa sportiva, perché qui è iniziato tutto: ogni volta che torno respiro quell’aria che mi ha permesso di sognare quello che poi, fortunatamente, è diventato realtà. Dal primo campionato regionale vinto al mio ritiro, Ferrara mi ha dato tanto, troppo, e sentivo di dover ricambiare per quanto potessi. Per questo ho accettato senza esitazioni quando mi è stato proposto di essere la tedofora per la fiamma olimpica il 7 gennaio, quando ci sarà il passaggio per Ferrara".

Da conoscitrice e leggenda di questo sport, cosa senti di consigliare a tutte quelle ragazze che aspirano, un giorno, a ripercorrere i tuoi passi e le tue gesta?

"Mi è capitato di vedere un’intervista di Sofia Goggia: affermava che il sacrificio non deve essere visto in chiave negativa. Il sacrificio porta a un qualcosa di sacro, a cui vuoi dare il tuo tempo e la tua passione. La ginnastica è stata questa per me: tanto sforzo ma per un traguardo bellissimo. Consiglio alle aspiranti ginnaste di cercare la loro via: non serve per forza vincere una medaglia olimpica, piuttosto trovare il giusto benessere sulla pedana. E poi, siate felici e affrontate tutto con entusiasmo".

L’hai vissuta per vent’anni, tutti i giorni a ritmi altissimi. A un anno dal tuo ritiro, quanto ti manca effettivamente la ginnastica?

"Risponderò in maniera controversa, ma personalmente non mi manca. Certo, mi mancano lo spogliatoio e le piccole cose che vivevo con le ragazze. Alla ginnastica, però, ho dato davvero tutta me stessa. Sulle pedane, sui campi d’allenamento e negli stadi olimpici, in ogni contesto. La nostra separazione è stata pacifica, perché ho smesso col cuore in pace".

Riccardo Fattorini