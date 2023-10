Alessia Piperno, viaggi e prigionia nel carcere di Teheran

Continua a viaggiare per raccontare la sua esperienza di detenuta nel carcere di Teheren, sezione di Evin, in Iran. Alessia Piperno, giovane travel planner e viaggiatrice, è stata imprigionata per 45 giorni. Ne è nato un libro, edito da Mondadori, ‘Azadi!’, che Piperno presenterà oggi alle 16.30 all’ex Teatro Verdi, dialogando con la giornalista Camilla Ghedini.