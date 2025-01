Alessio Lega, spettacolo per Matteotti

Questo pomeriggio alle 17.30, nella sala dell’ex Refettorio del chiostro di San Paolo, il cantautore Alessio Lega porterà in scena il suo spettacolo-concerto dedicato a Matteotti. Lo scrittore e cantastorie ha costruito un momento collettivo che ripercorre l’intero percorso del deputato di Rovigo, dalla nascita alla morte. ’Ma non l’idea: la vita di Matteotti. Vent’anni di resistenza, cento di antifascismo’, questo il titolo dello spettacolo introdotto da Antonella Guarnieri e dal gruppo ’The new poets’.