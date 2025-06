Alex si diploma: "Congratulazioni"

Cinque anni di superiori sono un percorso lungo, un pezzo di vita che resterà per sempre nel cuore di ogni ragazzo. La maturità poi è il primo esame vero, quello delle notti insonne, il guado da attraversare prima di arrivare all’università oppure verso il primo lavoro. Per questo motivo, ogni famiglia di un diplomato serba nel cuore gioie e sacrifici di cinque anni indimenticabili pieni di ostacoli, ma anche di tanti insegnamenti da portarsi dentro nella vita di tutti i giorni. Così anche per Alex di Argenta che riceve i complimenti dalla famiglia: "Congratulazioni per il bellissimo traguardo raggiunto. Dopo cinque anni di scuole superiori é terminato il tuo percorso scolastico. Ti vogliamo bene: mamma, papà, Lary, Ricky, prof. Ferlini. Adesso riposati e goditi l’estate. Un abbraccio grande e ancora congratulazioni".