Alexa parla ferrarese, la voce di Carlo Elli esaudisce i desideri

Babbo Natale di Alexa ‘nasce’ a Ferrara. E’ ferrarese l’App di Babbo Natale più scaricata in Alexa. Si parla, in Italia, di un paio di milioni di download. A realizzarla è stata 22HBG, scuderia digitale di Gianluca Busi, nota per avere sviluppato la prima intelligenza artificiale – Peperoni AI – con propensione a trasmettere gli stati d’animo. Per il quinto anno, il ‘suo’ Babbo Natale si conferma il più richiesto. Del resto, racconta favole per i bambini, barzellette per gli adulti, fa ascoltare canzoni, programma consegna con l’aiuto di collaboratori con immagini e la voce di Carlo Elli, di RTL. Basta chiedere e lui risponde. Una formula, spiega il Cto Renzo Marrazzo "gestita col team di Amazon e nel rispetto dei minori, emulata anche all’estero".