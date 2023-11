‘Alexo’, il monologo di Morici

Stasera alle 21 al teatro Ferrara Off (viale Alfonso I d’Este 13) arriva l’attore comico romano Claudio Morici con il monologo ‘Alexo’, storia su un futuro possibile, che narra il problematico rapporto con un assistente vocale che inizia ad acquisire autonomia. Pure troppa. Un imperdibile monologo dal ritmo incalzante che farà divertire e riflettere. Domani alle 16.30 a Casa Niccolini Biblioteca Ragazzi (via Romiti 13), Giulio Costa di Ferrara Off propone ‘Parole che creano’, letture per bambini e famiglie ispirate alla Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. L’evento conclude ‘Lo sguardo che crea’. la mostra del progetto didattico che Monumenti Aperti, in collaborazione con Silvia Meneghini, ha proposto agli alunni più giovani delle scuole primarie, creando scatole artistiche, a partire dai luoghi della manifestazione.