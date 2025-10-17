Alfonso in bicicletta. Stop parcheggio selvaggio. Ecco 28 nuovi posti auto

Ferrara sempre più sostenibile, sicura e connessa. In occasione dell’avvio del cantiere, è stato presentato ieri il progetto ’Alfonso in bicicletta’, nuovo percorso ciclo-pedonale di viale Alfonso I d’Este, intervento inserito nel programma "Look up! - Urbanità condivisa e transizione sostenibile", co-finanziato dal Comune e dai Fondi Europei Fesr e Fse+, nell’ambito delle politiche territoriali integrate della Regione. L’opera completerà il circuito ciclo-pedonale già esistente in via Alfonso I d’Este, che attualmente si interrompe all’altezza di via Coperta.

Con questo intervento sarà possibile raggiungere in sicurezza, sia in bicicletta che a piedi, la delizia estense dei Bagni Ducali, oggetto di riqualificazione nell’ambito del progetto Atuss. Verrà così incluso il tratto che va dalla prospettiva della Ghiara (di fronte ai Bagni Ducali) fino all’altezza della chiesa della Madonnina, all’incrocio con via Formignana. Il nuovo percorso garantirà anche un collegamento sicuro e continuo con le mura e la Basilica di San Giorgio fuori le mura. "Uno degli elementi chiave del progetto – sottolinea il vicesindaco Alessandro Balboni – è la sua capacità di mettere a sistema tutti gli interventi, senza che essi rimangano isolati e poco accessibili, rigenerando un intero comparto della città. La ciclabile di Alfonso d’Este, il cui cantiere inizia oggi, permetterà di raggiungere agevolmente e in sicurezza quest’area di città, in cui sono presenti la delizia dei Bagni Ducali e il polo della creatività al centro Slavich. Con questo intervento potenzieremo l’illuminazione, porteremo decoro e ordine all’area, affrontando il problema del parcheggio selvaggio con 28 nuovi posti auto". La sicurezza di pedoni e ciclisti è tra gli obiettivi dell’intervento. Il nuovo percorso ciclo-pedonale sarà dotato di attraversamenti protetti e di una nuova segnaletica verticale retroilluminata, per garantire la massima visibilità in ogni condizione di luce. L’intervento prevede il potenziamento dell’illuminazione pubblica, grazie alla collaborazione con Hera Luce, che installerà nuovi corpi illuminanti sui pali esistenti per migliorare la visibilità nelle ore serali in prossimità delle abitazioni. La posa di cinque totem informativi completeranno l’opera, rendendo il percorso facilmente riconoscibile e accessibile per cittadini e turisti. Nell’area verranno realizzati anche 28 nuovi parcheggi gratuiti. Una parte (quattro posti) sarà posizionata a spina di pesce, con pavimentazione in asfalto, delimitata da cordoli in calcestruzzo, nella zona antistante ai civici dal 16 al 16/c. I rimanenti (9 e 15 posti auto) saranno disposti in linea lungo viale Alfonso I d’Este, anche nella parte opposta rispetto alla ciclabile, dove prima non erano presenti.

Il nuovo percorso sarà realizzato con materiali drenanti in calcestruzzo fibrorinforzato colorato, che consentiranno di mantenere la permeabilità del suolo e favorire l’assorbimento delle acque piovane. Verranno inoltre creati nuovi spazi verdi, con 726 metri quadrati di aree a prato e specie tappezzanti, pari al 40% dell’intera superficie di intervento per una più efficiente risposta agli eventi climatici estremi e un miglioramento della qualità dell’aria. L’area d’intervento sarà suddivisa in due diversi tratti: quello tra via Coperta e via Mayr, con un compatto fronte abitato, e quello tra via Mayr e via XX Settembre, caratterizzato da un muro di cinta che separa giardini privati dall’area pubblica. Il costo previsto per l’intervento è di oltre 300 mila e i lavori si concluderanno entro aprle.

f.d.b.