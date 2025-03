Alice Formignani lascia la lista del sindaco. Al suo posto subentra. Riccardo Castaldini

Ieri, la consigliera comunale Alice Formignani (nella foto), del gruppo Lista Civica Alan Fabbri Sindaco nel Consiglio comunale, ha presentato le dimissioni dalla propria carica. La consigliera ferrarese, che lascia la carica per impegni personali, sarà surrogata dal primo dei non eletti tra i candidati della medesima lista, ovvero Riccardo Castaldini, che si è presentato ieri mattina nella residenza municipale per firmare l’accettazione della carica di consigliere comunale. Nella sostanza, comunque, non cambia nulla perché i numeri restano sempre gli stessi. La civica di Alan Fabbri si conferma il gruppo più numeroso dell’aula consiliare. Ovviamente, la surroga del neo consigliere comunale sarà ratificata nel corso della prossima seduta dei lavori.