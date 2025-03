Alice Mistroni sul palco: "Musical, passione nata grazie a mio nonno"

Affrontare una situazione drammatica aspettandosi, proprio dietro l’angolo, un risvolto comico, perché in fondo è questo che l’arte deve offrire al pubblico del 2025: tragicommedie, ironia e riflessione. Elementi che stasera, alle ore 20:30, arriveranno alla Sala Estense di Ferrara (verso il tutto esaurito), grazie allo spettacolo ‘Casa di Bambola parte 2’, organizzato dalla Fondazione Teatro Comunale nell’ambito del cartellone ‘CittàTeatro’. Si tratta dell’opera teatrale di Lucas Hnath, scritta come sequel del celebre dramma ‘Casa di bambola’ di Henrik Ibsen. Ambientata 15 anni dopo la conclusione dell’originale, la storia inizia con il ritorno di Nora Helmer nella casa che aveva abbandonato. La protagonista è interpretata da Alice Mistroni, attrice ferrarese da tempo nel mondo del teatro internazionale.

Alice Mistroni, lei è ferrarese di nascita e di famiglia. Racconti al pubblico della città la sua storia di attrice. "I miei genitori hanno visto in me una grande passione per lo spettacolo, per i musical. Gran parte del merito è di mio nonno, Franco Bilancioni, che a Ferrara ha sempre organizzato feste, eventi…era legato al Jazz Club e al mondo dello spettacolo, a livello provinciale. A sua volta mi ha introdotto alla musica e ai musical, con i dischi LP che andava a prendere negli Stati Uniti. Mi sono diplomata al Liceo Classico ‘Ludovico Ariosto’ di Ferrara e sono andata a studiare musical e recitazione negli Usa per tre anni. Da lì è iniziata la mia carriera. Volevo tornare in Italia e a Roma, dove ho vissuto 10 anni, tra cinema e televisione. Senza dimenticare il mio grande amore, il musical: ho cominciato con ‘Un americano a Parigi’ di Christian De Sica; quindi, Saverio Marconi mi ha presa per fare Grease".

Il vostro spettacolo, però, non è un musical. Da ferrarese, conoscerà molto bene la Sala Estense: un teatro più piccolo e intimo... "Sì, ma lo spettacolo si presta bene a vari tipi di sala. Io e mio marito Claudio Zanelli, regista dello spettacolo, siamo andati in viaggio di nozze a New York. Ero amante di Casa di bambola di Ibsen e abbiamo visto che in un teatro di Broadway davano ‘Casa di Bambola parte 2’. Siamo andati a vederlo e siamo impazziti per quel testo, tanto che abbiamo deciso di portarlo in Italia: l’abbiamo fatto a Milano e a Roma, scegliendo teatri piccoli e immersivi, a mo’ di anfiteatro. La storia è tutta ambientata in un salotto e vogliamo che il pubblico si senta in quel salotto con noi: dev’essere come spiare nella casa di qualcuno".

Casa di Bambola: parte 2 è di fatto un sequel. È necessario conoscere la storia da cui nasce, ovvero Casa di Bambola di Henrik Ibsen? "Non è necessario, perché all’inizio dello spettacolo ne parliamo e facciamo capire subito cosa sia successo nel testo di Ibsen: una donna, Nora, lascia figli e marito per vivere la propria vita. A fine Ottocento, ha scritto una pièce all’avanguardia, che vive molto il futuro. Nel nostro spettacolo, Nora torna a casa dopo 15 anni, per un motivo che sveleremo a teatro, e tutti ovviamente sono arrabbiati con lei: il marito, la tata, la figlia, che quando se n’era andata aveva solo 3 mesi".

Tema che non presagisce il tenore comico dello spettacolo… "È vero, è un libretto molto comico, ma è anche drammatico: è una delle armi vincenti dello spettacolo, che è scritto in stile americano. Prima stai ridendo e poi, quando meno te lo aspetti, stai già piangendo: un po’ come nella vita. A volte è tragica, a volte diventa quasi tragicomica: lo spettacolo è scritto talmente bene che riesce a trasmettere questo vortice di emozioni, intrecciando il dramma all’ironia".