Alimenti e bevande, nuova frenata dei consumi

Le conseguenze del conflitto in Ucraina impattano sulla ripresa dell’economia italiana, e in particolare sul settore agroalimentare, che si trova a fare i conti con un improvviso aumento dei costi di produzione. Gli imprenditori faticano a fronteggiare, da un lato, il costo e la difficoltà di approvvigionamento delle materie prime e dall’altro l’impennata delle tariffe energetiche (gas +47%, petrolio +11%). Inevitabilmente, questi aumenti si riflettono sull’inflazione e, di conseguenza, sulle strategie di acquisto adottate dai consumatori. Dalla ricerca realizzata da Nomisma per Agronetwork risulta che l’85% degli intervistati ha scelto di risparmiare. E lo fa anche a tavola. Ben 8 milioni di loro hanno dichiarato che, nei prossimi mesi, spenderanno meno in cibo e bevande. È il carovita a spaventare gli italiani. Tuttavia, dopo l’aumento delle bollette (63%) e dei prezzi dei prodotti alimentari (57%), il terzo motivo di preoccupazione sono l’emergenza ambientale e la crisi climatica (per il 37% dei consumatori). "Sebbene l’inflazione rappresenti al momento la principale preoccupazione delle famiglie, nella top-3 dei temi che hanno maggior impatto sullo stato d’animo degli italiani figura l’emergenza ambientale e la crisi climatica", dichiara Emanuele Di Faustino, di Nomisma.