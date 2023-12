‘All inclusive’, gli appartamenti non hanno barriere

Progetto ‘All inclusive’, si chiama il piano che grazie allo stanziamento di 595.833 di fondi dal Pnrr permetterà la realizzazione di due percorsi paralleli, uno nel Comune di Cento ed uno nel Comune di Bondeno. Verranno allestiti con mobilio e componenti tecnologiche due appartamenti, rimuovendo le barriere architettoniche per l’accesso agli alloggi, negli spazi abitativi e dotandoli di arredi funzionali a persone con disabilità differenti. In stretta collaborazione con i Servizi del distretto sociale ovest di Cento, a seguito di un percorso di co-progettazione, sono coinvolti enti del Terzo Settore, che si sono uniti in un’associazione temporanea di scopo (Ats) che si occuperanno di tre azioni: definizione dei progetti individualizzati; predisposizione ed allestimento degli appartamenti; sviluppo delle competenze lavorative, per lo svolgimento di attività anche in modalità smartworking. Fondazione Don Giovanni Zanandrea Onlus è capofila dell’ Ats insieme a Serena coop sociale e Centro studi e analisi di psicologia e sociologia applicate (Csapsa).