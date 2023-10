Alla 2ª ’N’ del De Pisis la borsa di studio ’Nuti’

La classe 2N, anno scolastico 20222023, dell’Istituto comprensivo De Pisis, succursale di Porotto, si è aggiudicata la quarta edizione della Borsa di studio ’Roberto Nuti’, istituita dal Roberto Nuti Group, azienda fondata nel 1962 e attiva nel settore dei ricambi per veicoli industriali, con export in quasi 90 Paesi. Per partecipare alla Borsa di studio gli studenti della 2N del De Pisis hanno presentato un elaborato video dal titolo Move differently sul tema ’Verso una mobilità ecologica e sostenibile: considerazioni, idee e desideri per il presente e per il futuro’. "La quarta edizione della borsa di studio dedicata al fondatore della nostra azienda ci ha permesso di far ragionare gli studenti su un tema che si fa sempre più pressante e che ogni giorno offre spunti di riflessione e di dibattito - spiega Massimo Nuti, presidente del Roberto Nuti Group -. Siamo fiduciosi che questo lavoro li abbia resi ancor più consapevoli dell’impatto che le loro scelte hanno e avranno sul futuro delle loro città, come hanno ben saputo raccontare nel loro elaborato. Il video dell’Istituto ‘De Pisis’ ci ha colpito infatti per la freschezza delle idee e della realizzazione, segno che le ragazze e i ragazzi della classe hanno lavorato con fantasia e con creatività. Dalla famiglia Nuti e dai nostri collaboratori i più sinceri complimenti agli studenti e ai loro insegnanti". La Borsa di studio consiste in un plafond in denaro, destinato alle scuole per l’acquisto di materiale da destinare alla didattica o a progetti rivolti alle classi degli allievi partecipanti. La quinta edizione della Borsa di studio per l’anno scolastico 20232024. La quinta edizione, per l’anno scolastico 20232024 è già partita. Il tema dell’elaborato sarà ’Viaggiare nel domani: la tecnologia e la creatività al servizio del movimento di merci e persone nel mondo futuro’ e dovrà essere presentato entro il 15 giugno 2024. Pre iscrizione necessaria entro il 23 febbraio 2024. La partecipazione è gratuita.