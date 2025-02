Alla Baltur Arena una grande festa della birra

Sono tanti gli eventi collaterali al carnevale e tra loro, il prossimo week end prenderà vita la festa della birra all’interno del palazzetto dello sport per ampliarne l’utilizzo. Si chiama ‘Tasi e bevi Beer fest’ ed è organizzata da Quattroeventi in collaborazione con Benedetto XIV, Comune e Pattaya, dal 27 febbraio all’1 marzo. "L’idea è nata per cercare di fare qualcosa di nuovo a Cento e insieme alla Benedetto abbiamo voluto creare questo evento, basato su tre giorni, dove faremo esibire delle band, ci sarà birra anche un servizio cena e con dei piatti tipici – spiega Gian Battista Di Muzio, di Quattroeventi – dai brezel, allo stinco, il goulash o uovo, patate, speck e cipolla e altre proposte stuzzicanti". Tutto questo sarà anche accompagnato dalla musica. "Ci saranno delle band che si esibiranno durante la cena. Ci saranno i Cialtronight, Branco, ci saranno i Sewer Sailors, che sono della zona, e poi dopo a seguire, i nostri dj ad accompagnamento – prosegue – Per la prima volta verrà organizzato un evento del genere all’interno del palazzetto, è una grande sfida e abbiamo già tantissimi prenotati, oltre le aspettative per essere il primo anno. La risposta è già importante. Tutto questo però, reso possibile anche grazie ai nostri sponsor che ci hanno supportato". Quando si parla di Baltur Arena si parla anche di un parquet da preservare. "Insieme alla Benedetto abbiamo studiato un modo ed è già presente una soluzione a questa situazione – spiega Di Muzio –, che è il ricoprire interamente il parquet con un materiale dedicato, che a sua volta copriremo con dei teli e del nastro, giusto per sigillare tutto e metterlo al sicuro per evitare inconvenienti. In più avremo anche persone che gireranno tutta la sera a pulire e a tenere d’occhio. Sicuramente sul reparto sicurezza e pulizia saremo molto attenti e ci sarà anche un servizio d’ordine che controllerà i vari accessi garantendo la sicurezza della serata". Ingresso alla festa che sarà gratuito. "Il nostro obiettivo è che questa sia la prima di una festa che vorremmo diventasse annuale. Ringraziamo il sindaco che da subito ha creduto a questa idea, inserendola negli eventi collaterali del carnevale. Poi grazie anche ad Andrea Merighi, Paolo Zanarini e ai due soci Matteo Mecca e Giacomo Taddia".