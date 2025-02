Alla Berco ancora sciopero. E qualcuno lavora di notte

Un nuovo, forte appello all’unità e alla coesione nella mobilitazione è stato lanciato nella mattinata di ieri dai componenti delle Rsu Fim, Fiom e Uilm dinanzi a lavoratori e lavoratrici di Berco in presidio dinanzi alle portinerie dello stabilimento copparese. E hanno annunciato una nuova azione forte anche per la giornata odierna, "a fronte dei comportamenti irrispettosi da parte di alcuni preposti e responsabili – spiegano in una nota i rappresentanti dei lavoratori - che, in maniera furtiva e senza alcun rispetto per la nostra lotta, entrano di notte per lavorare durante lo sciopero". Secondo le Rsu, "questo dimostra che le mobilitazioni messe in campo a scacchiera e a chiusura totale hanno avuto efficacia. Queste azioni adottate dall’azienda minano ulteriormente lo stato d’animo dei lavoratori che fino ad oggi hanno condotto una mobilitazione responsabile come già illustrato in occasione del recente incontro tenutosi in Prefettura. I lavoratori sono persone serie non burattini. Le otto ore di sciopero più il presidio che abbiamo svolto finora sono state un segno di determinazione, ma è evidente che questi atti e la mancanza di rispetto nei nostri confronti vanno fermati sul nascere". Ed è questa la ragione che ha spinto le Rsu a proclamare altre otto ore di sciopero anche nella giornata di oggi, con presidio dinanzi alle portinerie: "Non tollereremo che il nostro diritto di scioperare venga messo in discussione o indebolito da manovre aziendali che cercano di minare la nostra solidarietà e determinazione – ribadiscono -. Non permetteremo che il lavoro che stiamo facendo per il nostro futuro venga ridotto a un semplice atto simbolico. Chiediamo a tutti i lavoratori di partecipare con massima forza e coesione e di non cedere ad eventuali pressioni o richieste, visto che stiamo lottando anche per loro, perché vi ricordiamo che scioperare è un nostro diritto". Come dall’inizio della vertenza, anche ieri il sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni ha fatto visita al presidio e ha rafforzato l’invito "Come il primo giorno di questa brutta crisi – ha affermato il primo cittadino attraverso la propria pagina social -, voglio esortare davvero tutti alla massima unità e coesione. È importante, anzi, è vitale". Continua, dunque, l’azione di protesta per la salvaguardia dell’occupazione, avviata a seguito dell’avvio della procedura di licenziamento collettivo per 247 lavoratori e della disdetta del Contratto integrativo aziendale a decorrere dal 1° marzo, e per invocare soluzioni che possano garantire prospettive. Una "battaglia" volta altresì a difendere la tenuta socio-economica del territorio e attorno alla quale la comunità si è compattata. Non manca giorno infatti, che i cittadini si presentino al presidio, manifestando solidarietà e portando panini, pizza, pinzini o altre delizie ai lavoratori: gesti, questi, che scaldano il cuore e dimostrano la vicinanza della popolazione.

Valerio Franzoni