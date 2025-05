Alla biblioteca Frank la festa dei lettori. Premi alla fedeltà

Il cortile della Biblioteca comunale "Anne Frank" di Copparo, giovedì dalle 16.30, si trasformerà in un’isola di parole, colori ed emozioni per accogliere la Festa dei Lettori 2025. Un’occasione speciale pensata per tutti, dai più piccoli ai più grandi, per celebrare insieme l’importanza dei libri e della lettura come strumenti di crescita, relazione e scoperta. A rendere ancora più speciale l’incontro sarà, alle 17.45, l’assegnazione del premio ai "più forti lettori del 2024", un momento simbolico che valorizza l’impegno e la passione dei frequentatori più assidui della biblioteca.

Il pomeriggio sarà animato da una serie di iniziative pensate per favorire l’incontro tra culture e generazioni. Tra queste, "Io, tu, noi… mondo!": isole di lettura in lingue diverse dedicate ai bambini da 0 a 6 anni, in cui genitori provenienti da varie parti del mondo faranno scoprire la musicalità delle parole straniere. In collaborazione con Coordinamento Pedagogico Unione Terre e Fiumi. Non mancherà "Un carro di storie", a cura dei lettori in carretto della classe IV A della scuola primaria "O. Marchesi" di Copparo, che, con la guida dei loro insegnanti, condivideranno letture a più voci. In collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Copparo.

Alle 18 spazio all’incanto con "L’acqua della vita", uno spettacolo di narrazione e pittura dal vivo a cura di Gianni Franceschini, ispirato a una fiaba della tradizione russa raccolta da Alexander Nikolayevich Afanasyev. Un viaggio affascinante tra parole e immagini che coinvolgerà il pubblico di tutte le età. A rendere ancora più dolce il pomeriggio ci penserà il Centro Sociale Parco Verde, con gustose merende per tutti. L’ingresso è libero e l’invito è aperto a chiunque voglia partecipare.