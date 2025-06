Alla biblioteca letture degli autori

Domani, alle 21 a Masi Torello, è in programma: "La biblioteca esce all’aperto", evento di intrattenimento culturale organizzato dall’amministrazione comunale. La manifestazione ha la caratteristica di svolgersi in un particolare contesto: all’aperto, nell’area verde di via dei Giochi e alla sera, dalle 21 in avanti. In tale suggestiva cornice, gli scrittori Chiara Forlani, Samanta Sitta e Alessandro Fogli leggeranno brani tratti dai loro libri in un’atmosfera rilassata e immersa nel verde. L’evento è a ingresso libero con posti a sedere limitati. Risulta gradita la prenotazione, telefonando al numero 0532/81.98.05, il martedì, dalle 14:15, alle 16.30 e il giovedì, dalle 9, alle 12 e dalle 14.15, alle 16.30. In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a mercoledì 25 giugno, sempre alle ore 21.