Alla biblioteca Tebaldi storie di ’Supermamme’ con intermezzi musicali

Proseguono alla biblioteca comunale Tebaldi le letture di maggio, con storie di ‘Supermamme’, per bambini dai 3 ai 10 anni, ogni martedì pomeriggio. Il prossimo incontro, in via Ferrariola 12 (San Giorgio) a Ferrara, è previsto per oggi alle 17 con le letture “Una mamma è come una casa” (di A.Petit) e “Voglio una mamma Robot” (di D.Cali) proposte da Roberta Filippini, con intermezzi musicali a cura di Sauro Strozzi. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria da effettuare contattando lo 0532 64215.