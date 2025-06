Alla Casa Comunità l’infermiere di famiglia

A partire da martedì, la sede dell’Infermiere di famiglia e di Comunità (IFeC) attualmente situata in via Goldoni 52 a Bondeno sarà temporaneamente spostata sempre a Bondeno, presso la Casa della Comunità in via Dazio 113/118. Il trasferimento temporaneo si rende necessario per consentire i lavori di ristrutturazione dell’attuale struttura. Il servizio sarà garantito regolarmente nella sede della Casa della Comunità per tutta la durata degli interventi, cui seguiranno opportuni aggiornamenti. Resta invariato l’impegno delle infermiere di riferimento, Simonetta Cariani e Laura Cristofori, così come i servizi erogati.