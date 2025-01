Alla Casa di Riposo di Argenta la festa per nonna Adele Caranti

Festa di compleanno ieri l’altro per Adele Caranti, che ha salutato i suoi 100 anni. Era attorniata dall’affetto dei suoi cari, del figlio Davide Balduzzi e della sua compagna Monica Fargeri. Ha soffiato sulle candeline di una torta offertale dai dirigenti ed operatori della Rsa, casa di riposo per anziani Manica, dove è ospite.

A porgerle gli auguri per il secolo di vita c’era anche, oltre agli amici che come lei sono assistiti in struttura, il sindaco Andrea Baldini, che per l’occasione le ha donato una pergamena ricordo.

Nonna Adele è originaria di San Biagio, dove ha lavorato come operaia in campagna e in fabbrica.