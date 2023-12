Alla Casa Operaia inaugurano i presepi

Anche a Bondeno inizia un weekend pre-natalizio ricco di opportunità. Oggi pomeriggio alle 17 si terrà presso la Casa Operaia di viale della Repubblica l’inaugurazione dei presepi delle Associazioni del territorio, un’esposizione curata dall’associazione Bondeno Cultura. "Grazie a tutte le persone che hanno collaborato all’iniziativa, non vediamo l’ora di ammirare il risultato di quest’anno – sono le parole dell’assessore alla Cultura, Francesca Aria Poltronieri –. In serata, alle 21 presso la Sala 2000, il concerto della Filarmonica “G. Verdi” di Scortichino aperto liberamente a tutta la cittadinanza". E nel denso fine settimana di appuntamenti, a spiccare è l’evento di sabato in cui in Piazza Garibaldi arriverà nientemeno che l’autentico Babbo Natale.