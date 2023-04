Alla Chiocciola il primo laboratorio di quinoa

Nel nome del figlio. E’ Filippo Migliari, il primogenito di Athos Adalberto Migliari, rinomato chef non solo nel panorama ferrarese. Due anni fa il ragazzo venne a conoscenza di essere celiaco. Il padre cuoco, oltre allo studio per migliorare la sua alimentazione, scoprì un mercato specifico ricco di prodotti, ma di una qualità non eccelsa, ma non si perse d’animo. "Iniziai a lavorare mettendo codifiche a ricette senza glutine da ricette glutinose – racconta Athos Migliari - studiando le caratteristiche dei vari amidi e dei cereali privi di glutine naturalmente e proteici per spezzare il picco glicemico durante il pasto. E soprattutto migliorando l’aspetto qualitativo organolettico". E’ stato il punto di partenza per realizzare un laboratorio di prodotti a base di quinoa, il primo in provincia di Ferrara, un cereale proteico naturalmente privo di glutine e per il genere molto conosciuto abbiamo identificato il nome all’attività. E’ stato inaugurato mercoledì scorso a Marrara, nel locale che il mitico Ido Migliari aveva aperto come primo ristorante della famiglia.

Nel 1998, dal paese di Marrara alla frazione di Quartiere, nel Portuense, la famiglia si lanciò in quell’anno nell’apertura de "La Chiocciola", ristrutturando un edificio utilizzato in passato per lo stoccaggio delle granaglie. Qui Adalberto, accompagnato dalla moglie Arianna, propone oggi una carta con ricette ancorate alla tradizione, in cui non mancano piatti a base di pesce o carne realizzati impiegando prodotti di stagione.

E ora, a Marrara, vede la luce un laboratorio artigianale di produzione di prodotti specifici "salutistici" per persone con patologie di intolleranza e allergia al glutine e al latte con la sola vendita a mezzo di e-commerce per privati e distributori per professionisti. All’inaugurazione hanno preso parte, tra gli altri, il cavalier Paolo Bruni, il consigliere regionale del Pd Marcella Zappaterra e il presidente dell’Aic (associazione italiana celiachia) Davide Trombetta. "Non è un nuovo locale di ristorazione – precisa Adalberto – ma un laboratorio per la produzione di prodotti da forno senza glutine. Produce e vende nel circuito commerciale di professionisti e privati tramite l’online. Dopo tanti test con i miei collaboratori, siamo riusciti a mettere una codifica alle ricette, testato i prodotti a celiaci per capire la loro approvazione o disappunto soprattutto sul "gusto", sulla qualità del prodotto. Questo perché vogliamo crearci un’identità ben specifica, creare il fresco, quello che manca sul mercato, fare la differenza". Tutti i prodotti saranno conservati a temperatura ambiente per 10 giorni, con una durata di conservazione di 4060 giorni, confezionati in atmosfera modificata per una perfetta conservazione".

Franco Vanini