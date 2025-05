"Alla conquista della Cina con i granchi blu". Oltre 600 pescatori mettono in busta l’alieno

"In America e Corea ci siamo già, adesso stiamo cercando di conquistare la Cina e il Giappone. Ce la faremo", è l’ottimismo il sale nella vita dei pescatori, lo è sicuramente nell’orizzonte di Thomas Turolla, presidente di Copego, e di Massimo Genari, direttore generale del ’Consorzio fra cooperative pescatori’, organismo nato nel lontano 1971 che rappresenta oltre 600 soci, la quasi totalità della popolazione di pescatori di Goro. Da alcuni giorni sono sbarcati anche a Barcellona, alla fiera del mare, Seafood expo global.

I nostri pescatori sono lì con il loro stand, in vetrina certo ci sono le vongole – quelle sopravvissute alla strage che il granchio blu sta portando avanti in modo metodico dal 2023 – ma anche il ’blue crab’ in tutte (quasi tutte) le salse. Spiega Massimo Genari mostrando le confezioni. "Abbiamo portato alla fiera alla quale siamo presenti ormai da anni i nostri prodotti. Ed anche un bel ’menù’ di granchi. Li abbiamo interi congelati, eviscerati congelati ed anche soft Crab. Stiamo cercando di trasformare questa maledizione in una ricchezza della Sacca. Non vogliamo arrenderci, da queste parti siamo abituati a rimboccarci le maniche e non lasceremo terreno a questo crostaceo arrivato dagli Stati Uniti per invadere il nostro mare". Nello stand – i produttori si fermano, guardano i sacchetti di granchio, firmano ordini e commesse – c’è anche Paola Gianella, responsabile amministrativa di Copego. Una storia, fatta di lavoro, alzatacce all’alba, onde e sacrifici, che in realtà parte ancora da più lontano. La prima cooperativa fra pescatori nella zona di Goro e Gorino risale al lontano 1931, la ragione sociale era ’Cooperativa pescatori di Goro’. "Non potevamo certo venir meno alle nostre tradizioni, i pescatori sono abituati a lottare, lotteremo anche con il granchio". In questi giorni con le alte temperature il risveglio, tonnellate e tonnellate di tenaglie e corazze vengono scaricate nel porto dove fino a qualche anno fa arrivava un fiume di vongole. Dopo un po’ di smarrimento – un bel po’ – l’invasore ha trovato pane per i suoi denti. Oltre alle fabbriche arrivate da Turchia e Tunisia, le nostre cooperative si sono organizzate, in un certo senso si sono convertite e dai gusci sono passati alle corazze. Una montagna che viene in alcuni casi incenerita, in altri lavorata. Protagonista di questa trasformazione anche Copego.

Oltre 200 donne ogni mattina fanno a pezzi e mettono nelle confezioni i granchi, confezioni che partono per l’America – la loro patria – e la Corea. "Stiamo cercando nuovi lidi, dobbiamo trovarli, siamo in Spagna per questo. Prossimo obiettivi saranno Cina e Giappone, paesi che sono consumatori di granchi blu". Nella ridda di idee anche le ostriche – che si sono salvate dall’alieno – e le bottiglie di vino sempre made in Goro con i gusci d’ostriche, invecchiato sotto il mare. "Ogni giorno andare per mare è un’incognita, da generazioni. E’ la nostra vita, saper affrontare le onde anche quelle più alte".